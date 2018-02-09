(Görüntülü Haber) Bedenleriyle ay- yıldız oluşturan öğrencilerden Mehmetçik'e destek

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Mut ilçesinde, lise öğrencileri, okul bahçesinde bedenleriyle ay ve yıldız oluşturup, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek verdi. Okul müdürü Ertan Cura’nın öncülüğünde, müdür yardımcısı Hidayet Uysal, rehberlik öğretmeni Mehmet Taşpınar ve beden eğitimi öğretmeni Özay Kıcalı ile 220 lise öğrencisi tarafından hazırlanan gösteri, büyük ilgi gördü. Öğrenciler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için okul bahçesinde bedenleriyle ay ve yıldız oluşturdu. Müdür Cura, hazırladıkları gösteriyle Mehmetçik\'e destek olmak istediklerini söyledi. Öte yandan gösteriyi gerçekleştiren öğrencilerin duygu ve düşüncelerini yazdığı mektup ve şiirlerin de Afrin’deki askerlere gönderileceği belirtildi.