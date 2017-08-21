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(Görüntülü Haber) Bebekli kadın, devrilen iskeleden saniyelerle kurtulmuş

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki inşaat halinde olan bir binanın 3

21 Ağustos 2017 20:32

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki inşaat halinde olan bir binanın 3. katına kurdukları iskelenin devrilmesi sonucu yaranan 2 işçinin düşme anlarının yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin kaldırımda içerisinde bebeği bulunan bebek arabası ile yürüyen bir kadının yakınına düştüğü de ortaya çıktı. Olay, geçen 15 Ağustos Salı günü, Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi 3362/2 Sokak\'ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın 3\'üncü katında kurdukları iskelenin üzerinde çalışan Doğan Tuncer ve Ercan Balaban, iskelenin henüz belirlenemeyen nedenle devrilmesi sonucu düştü. Balaban ve Tuncer\'in yere düştüğünü gören inşaattaki diğer işçiler durumu, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Ercan Balaban ambulansla, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne, Doğan Tuncer ise Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. BEBEKLİ KADININ YANINA DÜŞTÜLER İki işçinin düşme anları, cadde üzerindeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde işçilerin, inşası süren binanın önündeki kaldırımda bebek arabasıyla birlikte yürüyen bir kadının yakınına düştüğü, kadının ise korkarak kaçtığı görülüyor.

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