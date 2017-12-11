(Görüntülü Haber) Bebek arabasındaki çantayı böyle çaldılar

Haber: İstanbul DHA Fatih\'te Azerbaycanlı kadının bebek arabasındaki çantası, yanına adres sorma bahanesi ile yaklaşan 4 kadın tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık sonrası şüpheliler kısa sürede gözaltına aldı. Olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saat 17.30 sıralarında Aksaray\'da mydana geldi. Laleli’de alışveriş yaptıktan sonra bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yolda ilerleyen Azerbaycan uyruklu M.P.’nin yanına, adres sorma bahanesi ile biri çocuk 4 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri, M.P.’ye adres sorarken, 2 kadın bebek arabasının alt gözündeki çantayı çalarak uzaklaştı. Bir müddet sonra çantasının çalındığını fark eden Azeri kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin eşkalini belirledi. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayın failleri olduğu ileri sürülen 3 kadını yanlarındaki çocukla birlikte taksiye binerken yakaladı.