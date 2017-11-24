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(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'da korkutan iş yeri yangını

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL Bayrampaşa'da gece saatlerinde kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

24 Kasım 2017 12:14

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL Bayrampaşa\'da gece saatlerinde kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerine müdahale ederek söndürdü. Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi\'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi 6. Blok Sokağı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en son katında bulunan kaplama imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görevliler iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla ulaştıkları iş yerine köpük sıkarak söndürdü. İş yerinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Gece olmasından dolayı içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. İtfiaye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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