(Görüntülü Haber) Bayrampaşa'da bomba çıkan araçta polisin incelemesi sona erdi

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Bayrampaşa\'da bir alışveriş merkezinin otoparkındaki bomba çıkan araçta polisin yaklaşık 8 saat süren incelemesi sona erdi. Polis ekiplerinin çalışması gece saat 00.00 sıralarına kadar sürdü. Şüpheli araç detaylı olarak incelenmesinin ardından çekici ile götürüldü. Özel harekat polisleri bu sırada çevrede kuş uçurtmadı. Ayrıca \"Akrep \" diye tabir edilen zırhlı polis araçlarının alışveriş merkezinin dört bir yanında önlem amaçlı beklediği görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından vatandaşlara alışveriş merkezinin açık otoparkında bulunan araçlarını almaları için izin verildi.