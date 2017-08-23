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(Görüntülü Haber) Bayramiç'te 4.25 metre boyunda ayçiçeği şaşırttı

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Türkmenli Köyü'nde yaşayan 32 yaşındaki Onur Güneri'nin evinin bahçesinde yetişen 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki ayçiçeği (günebakan), görenleri şaşırtı

23 Ağustos 2017 13:22

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Türkmenli Köyü\'nde yaşayan 32 yaşındaki Onur Güneri\'nin evinin bahçesinde yetişen 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki ayçiçeği (günebakan), görenleri şaşırtı. Bayramiç İlçesi\'ne 12 kilometre mesafedeki Türkmenli Köyü\'nde, Onur Güneri\'nin evinin bahçesinde çıkan 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki ve üzerinde 15 adet çiçek açan ayçiçeği, yöre halkının ilgi odağı oldu. Ayçiçeğinin uzunluğunu duyan köy halkı, bitkinin bulunduğu bahçeye giderek inceleyince gözlerine inanamadı. Ayçiçeğini yetiştiren Onur Güneri, bu türün 1 ile 1 metre 50 santimetre uzunluğunda olduğunu söyledi. Evinin bahçesindeki bu kadar büyük bir ayçiçeğini ise özel bir gübre vermediklerini belirten Onur Güneri, \"Bahçedeki bir tuğlanın içinde büyüyüp, gelişti ve bu boya ulaştı. Ayçiçiğinin büyüklüğünü görünce bende şaşırdım. Kendiliğinden çıktı\" dedi. Ayçiçeğinin uzunluğu ve büyüklüğünü değerlendiren Yüksek Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt ise, bu tür bitkilerdeki aşırı büyümesinin gen bozukluklarından kaynaklandığını belirtti.

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