(Görüntülü Haber) Bayramı fırsat bilenler Sakız'a akın etti -2

Yaşar ANTER / SAKIZ (Yunanistan),(DHA) - KURBAN Bayramı tatili için Yunanistan\'a ait adaları tercih edenler Sakız Adası\'nda hem tatil hem de alışveriş yapıyor. İzmir\'in Çeşme ilçesine 9 mil uzaklıktaki Sakız Adası bayram tatilinde Türklerin akınına uğradı. Son üç gün içerisinde Türk ve Yunan feribotları ile adaya geçenlerin sayısı 7 bini aştı. Bu sabah 6\'ncı Uluslararası Sakız Maratonu\'na ev sahipliği yapan Sakız Adası\'nda tatilci yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü. Restoranlar ve alışveriş merkezleri Türk turistlerle doldu. İzmir\'den tatil için yakınları ile birlikte adaya giden emekli makine mühendisi Ahmet Göncü (53) şöyle dedi: \"Bu bayram tatilinde komşumuz ve bize çok yakın olan Sakız Adası\'nı tercih ettik. Tarihi ve doğa güzellikleri kendine özgü yiyecekleri ile mükemmel bir ada. Yunanlı esnaf ve turizmci de artık Türk turiste çok alıştı. Bugün sadece yakın illerden değil Adana\'dan Antakya, Kayseri, Trabzon\'dan birçok tatilciyi burada görmek mümkün oldu. Ada halkı Tük turistleri çok iyi karşılıyor, her iki taraf da kazanıyor. Ayrıca kapıda vize uygulamasından yararlanan birçok Türk turist de rahatlıkla adaya gelebildi, hiçbir zorluk yaşamadı.\" RESTORANLAR TIKLIM TIKLIM DOLDU Adaya gelen Türk turistlerin bazıları plajlara gidip denize girmeyi tercih ederken bazıları da Sakız ve Naftiko Ulusal Müzesi\'ni ve tarihi mekanları gezdi. Bazı turistler ise Liman Caddesi\'ndeki restoranları doldurdu, bol bol deniz ürünleri yedi. Eskişehir\'den arkadaşları ile birlikte 6 günlük tatil için Sakız Adası\'na gelen DSİ\'den emekli memur Birsen Kılıç şunları söyledi: \"Üçüncü kez geldiğim ada Ege\'nin ortasında en güzel tatil yerlerinden biri. Artık iki ülkenin insanı birbiri ile kaynaşmış durumda, ayrıca artık Sakız Adası gibi Yunan adalarına giderek birkaç gün tatil yapmak emin olun çok da pahalı değil. Adadaki fiyatlar gerçekten çok makul, en çok adanın meşhur sakız reçelleri ve sakız ağacından üretilen ürünlerini beğendik.\" SAKIZ\'DA SAKIZ TATLILARI YENİR Sakız Adası\'nda her yerde Yunanca yazıların yanısıra Türkçe yazılar da görmek mümkün. Ada halkı yöresel hediyeliklerin yanı sıra en çok satışa sundukları ürünün başında sakız ağacından üretilen reçeller, tatlılar, sakızlı kahveler Türk turistlerin en çok tercih ettiği hediyeliklerin başında geliyor. Sakız limanındaki Luka isimli hediyelik eşya mağazasının önüne Türkçe yazılarla \'Sakıza ait kaşık tatlılarımız mevcuttur\' ve \'Ağzınızın tadı Sakız Adası tatlıları\' pankartlarının yanı sıra, Yunanlı genç kızlar da caddelerde bol bol Sakız ürünü ikramı yapıyor. İşletmeci Marika Sampoluouglu (55) şöyle konuştu: \"Sakız Adası\'nda dünyanın dört bir yanından turist gelir ama, bizim tercihimiz ve hep yakınlığımız bize komşu ülkenin Türkiye\'nin turistleri olmuştur. Kriz döneminde bile çok destek olmuşlardır. Türk turist eli bol ve bolca alış veriş yapan bir turisttir, ayrıca komşuluk bağlarımız nedeni ile adamıza sık sık gelen Türklerle artık arkadaş gibi olduk.\"