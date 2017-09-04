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(Görüntülü Haber) Bayramdan sonra Bodrum'da tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yurdun çeşitli kentlerinden Muğla'nın önde gelen tatil merkezi Bodrum'a gelenlerin dönüşleri bugün de devam etti

04 Eylül 2017 18:05

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- KURBAN Bayramı tatili için yurdun çeşitli kentlerinden Muğla\'nın önde gelen tatil merkezi Bodrum\'a gelenlerin dönüşleri bugün de devam etti. Uzun bayram tatili için yurdun çeşitli illerinden Bodrum\'a gelenler, cumartesi günü başlattıkları dönüş yolculuğuna bugün de devam etti. Bodrum\'un çıkışındaki Kıbrıs Şehitler Caddesi ile Emin Anter Bulvarı ve Yokuşbaşı Mahallesi\'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 320 bin otomobilin giriş yaptığı ilçe, geçen 3 güne rağmen boşalamadı. Öğle saatlerinden itibaren kentte başlayan hareketlilik sürüyor. Bodrum Otogarı ile Milas-Bodrum Havalimanı\'nda yaşanan hareketlilik ve konulan ek seferler sayesinde sıkıntı görülmedi. Otomobiller, Milas- Bodrum arasındaki 48 kilometrelik karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. İlçede kalan tatilci ve turistler tatillerini yapmayı sürdürdü. Afyonkarahisar\'dan kente tatile gelen evli ve 2 çocuk babası elektrik teknisyeni 44 yaşındaki Mücahit Kılıç, \"Vallahi gidiyoruz ama aklımız Bodrum\'da kaldı. Tatilden dönmek istemedik. Fırsatı bulur bulmaz, bu ayın sonu, ekimin ortalarında yine geleceğiz\" dedi.

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