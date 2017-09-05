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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Bayramda Bolu Dağı Tüneli'nden 620 bin araç geçti

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili boyunca 620 bin araç geçiş yaptı

05 Eylül 2017 20:29

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı Tüneli\'nden bayram tatili boyunca 620 bin araç geçiş yaptı. 10 günlük bayram tatili için İstanbul\'dan Anadolu\'ya giden tatilciler, gidiş ve dönüşte TEM\'in Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletme Şefliği verilerine göre 10 günlük bayram tatili boyunca tüneli çift yönlü olarak 620 bin araç kullandı. Bayram tatilinde Karayolları ekipleri, tünel bölgesinde günde 21 personel, 6 ekip ve 6 araç ile gece gündüz görev yaptı. Tünel çıkışında TEM kenarında bulunan alışveriş merkezini de 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 500 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

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