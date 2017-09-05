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(Görüntülü Haber) Bayram tatilinin son gününde yoğunluk devam ediyor (2)

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yoğunluk devam ediyor

05 Eylül 2017 01:11

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yoğunluk devam ediyor. Bekirdere rampasında oluşan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik konvoyda araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Gültepe ve Korutepe Tünel geçişlerinde araçlar yaklaşık 10-15 kilometre hızla ilerleyebildi. Trafikte yaşanan yoğunlukta yol verme nedeniyle zaman zaman sürücüler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. TEM Otoyolu\'nun Ankara istikametinde ise ulaşımda sorun yaşanmadı.

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