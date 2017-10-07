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(Görüntülü Haber) Baykal'dan THY'ye piyaz eleştirisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Lisesi ve Mezunları Vakfı'nın düzenlediği 'Piyaz Günü'ne katılan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında piyaz ikram edildiğini hatırlatırken, "THY'nin bu

07 Ekim 2017 20:38

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın düzenlediği \'Piyaz Günü\'ne katılan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında piyaz ikram edildiğini hatırlatırken, \"THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum. Fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar\" dedi. Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı\'nın bu yıl 22\'ncisini düzenlediği \'Geleneksel Piyaz Günü\', okulun mezunlarını bir araya getirdi. Antalya Lisesi bahçesinde açık alanda yapılması planlanan etkinlik, yağmur nedeniyle yarı açık olan okul girişine taşındı. Etkinliğe Antalya Lisesi eski mezunlarından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler ikram edilen piyazdan yiyip sohbet ederek özlem giderdi. CHP\'li Baykal da ikram edilen piyazdan yedi ve burada bulunanlarla sohbet etti. Bu türden etkinliklerle mezun olduğu liseyi yeniden görme olanağı elde ettiğini belirten Baykal, önemli bir programı olmadığı sürece Antalya Lisesi\'nin etkinliklerine katıldığını ifade etti. THY\'YE PİYAZ ELEŞTİRİSİ İkram edilen piyazın güzel pişirildiğini belirten Baykal, piyazın Antalya\'nın markası olduğunu söyledi. THY uçaklarında yöresel mutfaklar kısmında Antalya piyazının sunulduğunu da kaydeden Baykal, eleştiride bulundu. THY\'nin çabasını saygıyla karşıladığını belirten Baykal şöyle konuştu: \"Antalya piyazı ülkede, dünyada bir tane. THY çok ciddi bir mutfak çalışması yapıyor. Güzel ürünler sunuyor, kutluyorum. Piyazı da sunmaya çalıştıklarını görüyorum. THY\'nin bu çabasını saygıyla karşılıyorum fakat Antalya piyazı olmamış. Antalya piyazını uçağa sokmayı başaramamışlar. Bir defa piyaz ılık yenir. Uçakta buzdolabından çıkmış halde geliyor. Zeytinyağlı, tahinli bol yumurtalı sos olmadan olmaz. Bu özlemimizi burada giderdik. Piyazı burada pişirmeyi başarmışlar.\"

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