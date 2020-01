(Görüntülü Haber) Bayer'den, FETÖ'den aranan İhsan Kalkavan açıklaması

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da oturan Ahmet Derya Bayer, kamuoyunda \'Manken Aslı Baş cinayeti\' olarak bilinen olayın davasında tutuklu yargılanan 2 oğlunun salıverilmesinde, FETÖ\'nün desteğini sağladığı öne sürülen ve hakkında fezleke hazırlanan İhsan Kalkavan ile iddiaları yanıtladı. Kalkavan\'ın 30 yıllık arkadaşı olduğunu, iddiaları kabul etmediğini belirte Bayer, çocuklarının FETÖ\'cü savcı tarafından tutuklandığını öne sürdü.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2010\'da Bodrum\'da meydana gelen ve kamuoyuna \'Manken Aslı Baş cinayeti\' olarak yansıyan, davası Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde süren olayla ilgili, işadamı İhsan Kalkavan hakkında fezleke hazırlandı. 2012\'de İstanbul\'dan gelen Kalkavan\'ın, FETÖ/PDY\'nin Bodrum imamı Zeki Yağmur ile irtibat kurup, Bayer\'in o dönem tutuklu olan oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer\'in tahliyesine yardımcı olduğu öne sürüldü. 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı bilinen ve hakkında yakalama emri çıkartılan Kalkavan\'dan herhangi bir ses yokken, iddialar karşısında Ahmet Derya Bayer, DHA\'ya açıklama yaptı. Bayer, İhsan Kalkavan\'ı 30 yıldan bu yana tanıdığını anlatırken şöyle dedi:



\"Club Flipper ilk açıldığında, Beşiktaşlı birçok futbolcu ile beraber tatil köyümüze gelirlerdi. Bir de devre mülk almıştı. Her yaz görüşürdük ama bugün medyada çıkan iddiaların tamamı uydurma ve yalan. Çünkü çocuklarım tutuklandığında ben birkaç tane arkadaşımı arayıp, kendilerinden ne yapmam gerektiğini, çocuklarımın haksız yere tutuklandığını ve bildikleri bir ceza avukatı olup olmadığını sordum. Aynı soruyu İhsan Kalkavan\'a da yönelttim. O da bana Bodrum\'dan bir tanıdığı avukat olduğunu söylemişti. Yani ben ondan sadece avukat desteği istedim. Kendisiyle en son görüşmem, 2013 yılında oldu. Ondan sonrada hiç görüşmedim.\"



\"ÇOCUKLARIMI FETÖCÜ SAVCI TUTUKLATTI\"



FETÖ\'nün desteği iddialarını komik bulduğunu söyleyen Bayer, çocuklarının haksız yere tutuklanmasına neden olan ve daha sonra mahkemeye hayal ürünü bir iddianameyi hazırladığını belirten savcı Bülent Baki, 1.5 yıldan bu yana FETÖ davasında, FETÖ örgütüne dahil olmak suçundan yargılandığını söyledi. Baki, şöyle dedi:



\"Kendisi tutukludur. Dolayısıyla FETÖ taraftarı bir savcı varken, ben oradan yardım istemiş olsam o zaman ne çocuklarım tutuklanır ne de iddianame yazılır, takipsizlik verilirdi. O yüzden bu iddia son derece uydurma ve saçma iddiadır. Ayrıca mahkemeyi etkileme konusuna gelince, karşı tarafın avukatı Faruk Zorba hakkında Adalet Bakanlığı\'ndan izin istenmiş, Savcılık makamı tarafından Adalet Bakanlığı bu izni vermiş. Mahkemeyi etkilemekte kendisi hakkında iddianame düzenlemiştir. Aslında bunlar bu kadar açık ve netken, böyle bir suçlama bana çok komik ve rahatsız edici geliyor. Adalet sonunda yerini bulacaktır, her şey de açıklığa kavuşacaktır. Ayrıca İhsan Kalkavan ile ilgili telefon konuşmalarımız hem mahkeme dosyalarında var hem de defalarca gazetede yayımlandı.\"



DAVA SÜRÜYOR



Manken Aslı Baş\'ın ölümü ile ilgili davada oğulları ile birlikte tutuksuz yargılanmaya devam eden Bayer, \"2 yıl önce artık en son bilirkişi raporu Adli Tıp Genel Kurulu tarafından düzenlenmiş ve mahkemeye gönderilmiştir. Artık gerisi, sayın yargıçların takdiridir. Duruşma ekim ayında yapılacak\" dedi.



NE OLMUŞTU?



2003 yılı \'Miss Model Of The World\' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi 32 yaşındaki Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan turizmci Ahmet Bayer\'in Yalıkavak Beldesi\'ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6.5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek öldü. Soruşturma ardından Muğla Cumhuriyet Savcılığı, turizmci 62 yaşındaki Ahmet Bayer ve oğulları 32 yaşındaki Hakan ile 30 yaşındaki Volkan Bayer hakkında \'kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, yanlarında çalışan 41 yaşındaki Murat Umirov\'a ise \'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak\' suçundan 7.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Muğla 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki dava henüz sonuçlanmadı.