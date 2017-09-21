(Görüntülü Haber) Baydemir, TEOG, sistemini getiren babam değildi

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - HDP Grup Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, partisinin Van\'da düzenlediği \'Adalet, Vicdan ve Demokrasi\' mitinginde, TEOG sisteminin kaldırılmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Baydemir, \"15 yıldır iktidardalar. En az 15 kez eğitim sistemi darbelendi, değişti. Bir tek fert, bir tek birey çıkıyor diyor ki \'TEOG\'u kaldırdık\' Ben talimat verdim TEOG kalktı, TEOG, sistemini getiren benim babam değildi ki, TEOG sistemini getiren sizdiniz\" dedi.



HDP, Diyarbakır\'ın ardından Van\'da da \'Adalet, Vicdan ve Demokrasi\' mitingi düzenledi. HDP il örgütü tarafından Maraş Caddesi, Musa Anter Parkı\'nda düzenlenen mitinge, HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Kadın Sözcüsü Besime Konca, HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, HDP Van İl Eş Başkanı Gülistan Orhan, HDP-DBP il ve ilçe örgütleri, belediye meclis üyeleri, HDP-DBP parti meclis üyeleri katıldı. Farklı noktalardan alana girenler, oluşturulan güvenlik noktalarında polis tarafından tek tek arandı. Alana sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Miting alanına ise \'Faşizmin panzehiri cesarettir. Cesareti bulaştıralım umudu büyütelim\' yazılı pankartlar asıldı. Polis yasadışı slogan ve pankartlara izin vermezken, sık sık da anons yaparak uyarıda bulundu.



Mitingte konuşan HDP Kadın Sözcüsü Besime Konca, Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk\'un annesi Hanım Tuğluk\'un Ankara\'da defnedilmesine izin verilmediğini öne sürerek, \"Taybet Anayı, Hatun Tuğluk’u toprağa vermemize bile izin vermediler, çünkü katiller yaptıkları katliamın tarihten silinmesini istiyorlar. HDP halkların partisidir, HDP kadınların partisidir ve HDP buna izin vermeyecek. Biz Hatun anneye, Taybet Ana’ya söz verdik ve bu mücadele sürecek, bu faşizm bitecek\" dedi.



\'SAVAŞ LOBİLERİNİN ALLAH BİN KERE BELASINI VERSİN\'



Daha sonra söz alan HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir ise, silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) değindi. Baydemir SİHA\'ları üreten firmanın zengin olduğunu belirterek, \"Savaş dediğimiz illet kimlere kazandırıyor. Savaşın kaybettirdikleri konusunda bu alanda bulunan, vicdan sahibi olan, merhamet sahibi olan herkes aşağı yukarı hemfikirdir. Ama savaşın kazandırdıkları da var. Allah onların belasını versin. Onlar da savaşın, ölümün rantını yiyenler. Kürt anası gözyaşı döker, Türk anası gözyaşı döker, yandaş şirketler bundan zengin olur. \'SİHA\'yı üreten firma, damadın firması bundan zengin oldu. İşte bir yönüyle de bunun için savaşı sürdürüyorlar. Milli ve yerli silahı ürettikleri için bir kampanya başlatmışlar, bu yalan, bu dolan savaş lobileri ister yerli olsun, ister yabancı olsun, bütün savaş lobilerinin Allah bin kere belasını versin. Eğer kazancaksak, herkes ama herkes onurlu bir barıştan kazanır. Herkes ancak demokrasiden kazanır. Siz bakmayın 3 -5 kuruş için onurunu satanlara, onlar kaybedenler. Türkün de, Kürdün de anneleri gözyaşı döküyorlar, evlatlarımız toprağa düşüyor. Hiç şüpheniz olmasın, onlar bu savaşı kaybettiler, çünkü insanlıklarını kaybettiler\" dedi.



TEOG ELEŞTİRİSİ



Hükümetin 15 yıllık iktidarı boyunca en az 15 kez eğitim sistemini değiştirdiğini savunan Baydemir, OHAL ile de eğitim camiasınının saldırıya maruz kaldığını söyledi. Baydemir, şöyle konuştu:



\"Sadece Van ilimizde bin öğretmen kardeşimiz sürgüne tabi tutuldu. 15 yıldır iktidardalar. En az 15 kez eğitim sistemi darbelendi, değişti. Bir tek fert, bir tek birey çıkıyor diyor ki \"TEOG\'u kaldırdık.\" Ben talimat verdim, TEOG kalktı. TEOG, sistemini getiren benim babam değildi ki, TEOG sistemini getiren sizdiniz. Bundan 3-4 yıl önce bakanınız çıktı, ballandıra ballandıra TEOG sistemini anlattı, ne oldu da bu sistemi kaldırıyorsunuz. Onlar bizim yüzümüzün asık olmasını istiyorlar. Biraz da onlarla şakalaşalım. Neden TEOG sistemi kalkmış diye Ankara\'da bir sürü rivayet dolaşıyor. Bu rivayetlerden bir tanesi de AKP Genel Başkanına Allah bağışlasın torunu bir soru götürmüş dedesine, \"Dede bu soruyu çöz demiş\" AKP Genel Başkanı soruya bakmış çözememiş, bu ne sorusu demiş TEOG sorusu demiş o zaman TEOG\'u kaldırıyoruz demiş. Soruyu bilmediği için TEOG\'u kaldırıyor.\"



Bölgedeki belediyelere kayyum atanmasını da eleştiren Baydemir, \"Kardeşlerim hani diyor, yerli, milli siyaset bunların yaptığı, ürettiği tek şey var. Yerli ve milli hırsız. Ne oldu, Van\'ın bütün belediyelerine kayyum atadılar. Kameralar da açık, girin televizyon arşivlerine AKP Genel Başkanı ne diyordu Van Büyükşehir Belediyesi için. Güya Bekir Kaya, güya belediyelerimiz Kandil\'e para gönderiyormuş. Allah insanları bunların iftiralarından saklasın. Kayyum atadınız, DBP’li belediyelere ilişkin tek bir kuruş yolsuzluk buldunuz mu, bulamazsınız, çünkü onlar bu halkın terbiyesiyle büyüdüler. Onlar caminin çuluna, tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etmezler, camiden çalmazlar\" dedi.



\'REFERANDUMA GİTMEK EN MEŞRU HAKTIR\'



HDP Sözcüsü Baydemir, Irak Bölgesel Kürt yönetiminin aldığı referandum kararına Türkiye\'nin sert şekilde tutum göstermesinin yanlış olduğunu belirtti. Baydemir, \"Bir kez daha halkın iradesine başvurmak en meşru haktır. Van meydanından bütün Türk kardeşlerimize sesleniyoruz. Siz, Filistin için devlet mefhumunu savunmuyor musunuz? Kıbrıs için 2 devletli toplum önermiyor musunuz? Peki Filistin ve Kıbrıs\'a helal gördüğünüz, Kürde niye haram olsun. Siz Kürdün aklıyla alay mı ediyorsunuz? Benim karakterim hürriyettir, özgürlüktür diyenler, Kürdün hürriyet talebine neden saldırıyorsunuz? Eğer Güney Kürdistan halkı Kürt değil de Türkmen olsaydı, bu rahatsızlığı ortaya koyacak mıydınız? \'İbadi dengim değilsin, seninle görüşmem\' diyordu. Peki niye gidip görüştün. Kürt anasını görmesin diye. Fitne ve fesat için görüştü. Kürt meselesi konu olunca, hepsi bir oluyorlar. Mevlüt Çavuşoğlu, \'Garantör oluruz\' diyor. Çavuşoğlu ve AKP\'ye 2 çift sözüm var. Peki size sormazlar mı Rojava\'ya, Cizre, Sur, Silopi\'ye düşmanlık yapandan garantör mü çıkar? 6 milyon insanın iradesini cezaevine koyandan garantör mü çıkar. Hiçbir siyasete, insani değere sığmaz başka bir halkı tehdit etmek. Bir kez daha söylüyoruz. Kimsenin haddi de hakkı da değil. Kürt halkının iradesini tehdit etmek. Orada ki halk iradesinin kabülü bizim kabülümüzdür. İlkesel olarak onların yanındayız ve onların yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



Rızza Zarrab dosyasının Türkiye\'nin en tepe kurumlarına sirayet ettiğini de iddia eden Baydemir, \"Hatırlar mısınız Rıza Zarrab tahliye edildiğinde \"A Tv\" diye bir televizyon kanalı Türk bayrağının eşliğinde ballandıra ballandıra anlatıyor. Diyor ki bütçe açığının, cari açığını yüzde 15\'ni ben kapattım diyor ve Rıza Zarrab plaketlerle ödüllendiriliyor. Şimdi Rıza Zarrab yargılanıyor, dosya neredeyse hükümetin, kabinenin, neredeyse devletin tepesine ulaşmakta. Böyle bir nizam, nizam değildir.\"



YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ



Konuşmaları ardından. sanatçı Ferhat Tunç\'un verdiği konserle miting sona erdi. Miting sonrası kalabalık bir grup, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi\'nde slogan atarak yürüdü. Çevrede geniş önlem alan polis, kalabalığı uyarararak dağılmalarını istedi. Grup yürümeye davm edince polis müdahelede bulunduç Kısa sresli müdahalenin ardından kalabalık dağıldı.