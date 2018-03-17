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(Görüntülü Haber) Bavyera Uyum Bakanı Emilia Müller "Entegrasyon gelecekteki en büyük sorunumuz"

Taner Tüzün / Nürnberg , 17 Mart (DHA) - Federal Almanya Eyaletler Uyum Bakanları Kongresi sonunda yapılan basın toplantısında, Seehofer’in sözlerinin yanlış olduğu vurgulandı

17 Mart 2018 14:25

Taner Tüzün / Nürnberg , 17 Mart (DHA) - Federal Almanya Eyaletler Uyum Bakanları Kongresi sonunda yapılan basın toplantısında, Seehofer’in sözlerinin yanlış olduğu vurgulandı. Almanya’da Bavyera Uyum Bakanı Emilia Müller’in başkanlığında gerçekleştirilen 13’üncü Entegrasyon Bakanlar Konferansı (ıntMK Nürnberg’de sona erdi. Entegrasyondan sorumlu bakanlar ve senatörler, uyum konularında güçlü bir sinyal yolladılar ve bu yılki “Entegrasyon-Oryantasyon (Yönlendirme-Kılavuzluk Etme) Yoluyla Uyum“ sloganı önerisini oybirliği ile kabul ettiler. “Uyum Almanya’nın Gelecekte Yaşanabilirliği” Bavyera Uyum Bakanı Emilia Müller, “Entegrasyon, Almanya’nın gelecekteki yaşanabilirliği konusunda önemli bir sorundur. Sosyal barış sadece başarımıza değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize bağlıdır” diye konuştu. Kongrede, göçmenlerin başarı şansı da değerlendirilerek, barışçı ve açık fikirli yaşanırsa başarı olabilir denildi ve “Göçmenlerin dil, iş ve yaşam, ayrıca erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik gibi yasalarımız ve değerlerimizi kabul etmeleri gerekir” görüşü benimsendi. Hamburg İş ve Sosyal işler Aile ve Entegrasyon Senatörü Melanie Leonard, ”Bu yıl yeniden iş piyasasında entegrasyonu kolaylaştırmak için önemli kararlar aldık“ dedi. Kongre sonunda yapılan basın toplantısında, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değildir “ sözlerine cevap veren Baden Württemberg Sosyal ve Entegrasyon Bakanı Manne Lucha “Almanya’da dört milyon Müslüman yaşamakta. Hepsi bizim toplumun birer parçası. Seehofer’in bu söylemleri kışkırtmadan başka hiç bir işe yaramaz“ dedi. Seehofer’e göndermede bulunan Hamburg Sosyal Senatörü Leonhard (SPD), “Seehofer’in kendi adına değil, bir bakan olarak hangi din olursa olsun tüm Almanlar adına konuşmasını tavsiye ediyorum. Alman Anayasası din özgürlüğünü garantilemektedir“ dedi. NRW Aile, Göçmen ve Entegrasyon Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Joachim Stamp (FDP) da konuyla ilgili “Horst Seehofer Almanya’nın yeni İçişleri ve Bayındırlık ve Yurt Bakanı’dır, yani yurdumuzda yaşamakta olan dört milyon göçmenin güvenliğinden sorumludur. Yaptığı konuşma ile hata yaptı” dedi.

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