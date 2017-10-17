(Görüntülü Haber) BAU Uluslararası Berlin Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Berlin, 17 Ekim, (DHA)- BAU Global çatısı altında yer alan BAU Uluslararası Berlin Üniversitesi ilk mezunlarını İç Mimarlık ve İşletme bölümlerinden verdi. Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Binası\'nda düzenlenen törene BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Uluslararası Berlin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. hc mult. Hans-Dieter Klingemann, Berlin Eyaleti Eğitim Müsteşarı Steffen Krach, Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı ve araştırmacı Prof Dr. Jutta Allmendinger ile öğrenci ve veliler katıldı. 43 farklı ülkeden öğrencinin öğrenimine devam ettiği BAU Uluslararası Berlin Üniversitesi, 2012 yılında bir Avrupa Birliği ülkesi içinde kurulan ve ilk Türk Üniversitesi olarak Almanya Bilim Kurulu (Wissenschaftsrat, WR) tarafından akredite edildi. Törende, BAU Berlin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Klingemann?ın yanı sıra BAU Global Başkanı Enver Yücel, Berlin Eyaleti Eğitim Müsteşarı Steffen Krach ve Berlin Sosyal Bilimler Merkezi Başkanı ve araştırmacı Prof Dr. Jutta Allmendinger de birer konuşma gerçekleştirdi. \"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK MODELLER KURMALIYIZ\" Konuşmasında BAU Global\'in dünya üzerindeki üniversiteleriyle çalışmalarına devam ettiğini belirten Enver Yücel, \"Berlin\'deki bu üniversitenin hem kültürlerarası diyaloğa hem ekonomik iş birliklerine hem de Türk-Alman ilişkilerine aracı olmasını istiyoruz. 43 ülkeden öğrencinin burada oluşu ve BAU\'nun önemli bir üyesinin burada faaliyetlerine devam etmesi çok önemli ve bizi mutlu eden bir gelişme. Ekonomide kurduğumuz güçlü bağları artık bilimde, sanatta da daha ilerilere taşıyarak tüm dünyaya örnek olacak modeller kurmalıyız. İnanıyoruz ki BAU Berlin?in sayısı her yıl artacak öğrenci ve mezunları bu köprüler için gönüllü olarak sorumluluk hissedecektir\" dedi. \"BAU BERLİN ÜNİVERSİTESİ\'Nİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ\" Kürsüde konuşan Krach ve Allmendinger\'in verdiği mesajlar da Almanya Türkiye ilişkileri üzerine oldu. İkili, çok eski yıllara dayanan ekonomik işbirliğinin bugün bilimsel köprüler kurulmasına kadar uzanmasından duydukları memnuniyeti iletti. Özellikle Müsteşar Krach, Türkiye\'den bir eğitim girişimcisinin Almanya?da yaptığı yatırımı önemsediklerini ve BAU Berlin Üniversitesi\'ni tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceklerini belirtti. \"KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ\" Bu üniversitenin kendileri için çok özel olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dr. hc mult. Hans-Dieter Klingemann, \"Kültürel çeşitliliğe çok önem veriyoruz. Farklı milletten öğrencilerin tanışıp birbirlerine saygılı ve toleranslı olmalarına çok önem veriyoruz. Öğrencilerimize iş yönetimi ve tasarımı konusunda profesyonel işletmeciler olmaları için eğitim veriyoruz. BAU Berlin\'i özel kılan nedenlerden biri de BAU İstanbul ile öğrenci ve öğretmen değişim programları yapıyor olmamız. Bu durum iki ülkenin birbirini anlaması için gerekli ve içinde bulunduğumuz durum açısından önem taşıyor. Öğrenciler arasında herhangi bir çatışma gözlemlemiyoruz. Onlar çok iyi arkadaş oluyorlar ve uluslararası bir öğrenci camiasının parçası olmaktan gurur duyuyorlar\" diye konuştu. ÖĞRENCİELRİ NELER BEKLİYOR? BAU Berlin Üniversitesi\'nde öğrenciler İç Mimarlık, Ürün Tasarımı, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim ve İşletmecilik lisans programlarını İngilizce olarak öğreniyor. Tüm dünya öğrencilerine, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği sınırları içinde eğitim veren ilk Türk üniversitesi olan BAU Uluslararası Berlin, tasarım alanında mimarlık; işletme alanında da dijital iş olarak iki yeni program geliştiriyor. BAU Uluslararası Berlin\'de, İstanbul?daki programlara paralel olarak İngilizce yürütülen eğitimler, İstanbul?dan gelen öğrencilere Berlin ve Almanya üzerine verilen genel eğitimler, Almanca dil dersleri, Almanya\'dan gelen öğrencilere sunulan Türkçe dil dersleri ve çeşitli akademik etkinliklerle, çok kültürlü ve çok dilli bir eğitim ortamı sağlanıyor. Öğrenciler kültürlerarası diyaloğu hem teorik hem de pratikte yaşayarak eğitimlerinin önemli bir dönemini burada tamamlıyor.