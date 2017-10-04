(Görüntülü Haber) BAU Siber Güvenlik Merkezi'nde hedef milli güvenliğe katkıda bulunmak

İstanbul, 4 Ekim, (DHA)- ONLİNE sistemler için gerekli siber güvenliği sağlayabilecek uzman iş gücünün yetiştirilmesi ve şirketlere güvenlik açığı konusunda danışmanlık verilmesi amacıyla açılan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi\'nde en önemli hedef milli güvenliğe katkıda bulunmak. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Siber Güvenlik Merkezi’nde; bilginin korunması ve siber güvenlik konusunda farkındalığın artırılması, sonrasında profesyonel eğitim içeriği sunulması faaliyetleri yürütülecek. Online sistemlerde yaşanan siber tehdit ve saldırılar için alınacak önlemlerin yanı sıra deneyerek, dokunarak, görerek ve çıktılarını izleyerek öğrenmeye imkan sağlanacak. Öğrenciler eğitim sırasında ayrıca sanallaştırılmış makinelerde oluşturulan eğitim senaryolarını da görebilecek. Etkinliğin açılış konuşmasını yapanProf. Dr. Şenay Yalçın, konuşmasında kritik yapıların korunmasının doğrudan milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, \"Bu kapsamda siber çevre, organizasyonlar ve kullanıcının varlığını korumak için kullanılabilir araçlar, politikalar, güvenlik konseptleri ve önlemleri, kurallar, risk yönetimi, eylemler, eğitimler, uygulamalar ve teknolojiler bütünü olarak tanımlayabileceğimiz siber güvenlik kavramı adeta canlı bir sistem gibi günlük hayatımızda yer almıştır\" diye konuştu. \"ÖĞRENCİLER MERKEZDE SİBER GÜVENLİĞE YÖNELİK PROJELER YAPACAK\" Öğrencilerin merkezde siber güvenliğe yönelik projeler yapacaklarını belirten BAU Siber Güvenlik Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naci Ünal, \"Önce farkındalık düzeylerini artıracağız sonra bilgi seviyelerini artıracağız ve belli bir seviyeye ulaştırdıktan sonra da kendi başlarına belli projeleri yönlendirmeye başlayacaklar. Amacımız milli güvenliğimize katkıda bulunmak. Çünkü artık siber güvenlik dediğimiz olay bireysel, toplumsal güvenliği aşmış bir milli güvenlik çarpanı olarak karşımıza çıkmış durumda. Modemlerimizi açık bırakmamızdan, wireless şifrelerimizi uzun ve karmaşık kombinasyonlardan seçmememizden kaynaklanan sorunlar yaşayabiliyoruz. Bugün birçok insan şifresini çocuğunun, eşinin adını ya da doğum tarihleri olarak kullanıyor. Bunların hepsi birer güvenlik zafiyeti. Dolayısıyla buradan başlayarak tüm toplumu kademe kademe bilinçlendirmek gerekiyor. Bu bilinçlendirmenin ardından bir güvenlik politikası oluşturup bu politikaların disiplinli bir şekilde uygulanması lazım.Mevcut siber güvenlik önlemlerinin sürekli geliştirilmesi lazım çünkü bu canlı ve sürekli gelişim gösteren bir sistem\" ifadelerini kullandı. \"SAVUNMA ÜRÜNLERİNİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ LAZIM\" Siber güvenlik alt yapısında kullanılan birçok ürünün yabancı olduğunu ve öncelikle savunma ürünlerinin millileştirilmesi gerektiğini aktaran Siber Güvenlik Uzmanı Erol Aktay ,\"Biliyorsunuz bu durumu sürekli konuşuluyorlar. Özellikle savunma alanında ürünlerin millileştirilmesi lazım. En üste koyduğumuz hedeflerden biri, ürünlerimizi millileştirmemiz ve Ar-Ge merkezine dönüştürmemiz gerektiği. Akabinde öğrencilerin ve firmaların ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetleri olarak sıralıyoruz. Fakat gün sonunda kendi içine dönen bir güvenlik merkezinden öteye bazı cihazların, yazılımların millileştirilmesi gibi bir noktaya yürümek istiyoruz\" açıklamalarında bulundu.