(Görüntülü Haber) Battaniyeye sarılı kedi leşi polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA,(DHA) ADANA\'da, park içerisinde battaniye sarılı kedi leşi polisi alarma geçirdi. Olay, Çukurova ilçesi\'ndeki Doğal Park\'ta meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görüncü polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, battaniye içerisinde patlayıcı olabileceğini düşünüp bomba ihma ekibini çağırdı. Bunun üzerine parkı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Battaniyenin içinde bebek cesedide olabileceğinin düşünenen ekipler çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı. Bu esnada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyip, Bu kediyi benim, ölünce buraya gömdüm önemli bir konu yok dedi. Daha sonra polisler, Kaya\'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kediyi gören polisler ise rahat bir nefes aldı. Polislerler özür dileyen Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.