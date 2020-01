(Görüntülü Haber) Batman'lılar, 'Batman Havalimanı' isminin en komik ve tuhaf isim gösterilmesini tepki gösterdi

Reşat YİGİZ/BATMAN, (DHA)- UÇUŞ karşılaştırmaları yapan İngiltere kökenli \'Skyscanner\' adlı internet sitesi, veri tabanında yer alan dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olan havalimanlarını derleği listesinde, \'Batman Havalimanı\'nın yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listenin ilk sırasına koyması Batman\'da tepki ile karşılandı. Daha önce Batman çizgi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan, \"An itibarıyla \'\'Betmen\' denince akla Batman geliyor. Batman\'a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman Havalimanı çokta komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır\" dedi. İngiltere\'deki bir internet sitesinin dünya çapındaki on bin havalimanı içinde en komik, en kaba ve en tuhaf isimlere sahip olanları derlemesinde, \'Batman Havalimanı\' yazılış olarak, bir çizgi roman kahramanı olan Batman\'i (Yarasa Adam) andırdığı için listede birinci sırasına yerleştirmesine Batman\'lılar tepki gösterdi. Batman havalimanın modern olduğunu söyleyen Mehmet Çetiner, \"Batman’ın adı hiçle komik değil, ancak dünya sıralamısa girmesi tanıtım açısından iyi buluyorum\"dedi. Daha önce Batman çizfi filmine dava açma girişimi ile bilinen eski Belediye başkanı Hüseyin Kalkan ise, şöyle konuştu: \"Batman Havalimanı\'nın \'Betmen\' olarak değerlendirmesi çok ilginç. Daha önce açmak istediğimiz dava çok ciddi bir girişimdi. Çizgi romanı Batman, Batman’dan daha eskilere dayandığı için davadan vazgeçtik. Çünkü, 1937 yılında Batman o isim hakkını almıştı. Batman şehri ise, 1955 yılında bu adı aldığı için davayı açma şansına sahip olamadık. Aksi durumda olsaydı biz davayı kazanmış ve Batman hasılattan büyük bir pay almış olacaktı. Batman’a tanıtım açısından büyük bir katkısı oldu. An itibarıyla (Betmen) denilince akla Batman geliyor. Batman’a bu kadar tanıtıma katkı sunması beni mutlu etti. Batman Havalimanı çok da komik bir şeye benzemiyor. Bence çok modern bir havalimanı ve faydalıdır.\"