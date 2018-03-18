(Görüntülü Haber) Batman'daki yarı maratonda bazı atletler baygınlık geçirdi

Reşat YİĞİZ / BATMAN,(DHA) - Batman\'da, Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası Yarı Marotonu\'nda 411 atlet yarışırken, bazı sporcular baylıkgınlık geçirdi. Batman Belediyesi\'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Uluslararası Yarı Maratonu\'nda 21 kilometrelik parkurda 111\'i kadın, 300\'ü erkek olmak üzere 411 atlet yarıştı. Güneşli köyünden başlayan 21 kilometrelik parkur, Batman Belediyesi önünde son buldu. Vali Ahmet Deniz\'in startını verdiği maratonu, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile bazı kurum müdürleri de izledi. Etkinlikte konuşan Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, \"Batman yarı maratonu ve halk koşusu, anlamlı bir günde Çanakkale şehitlerini andığımız bir günde yapıldı. Önümüzdeki yıl maratonu daha da büyüteceğiz. Maratonu, Avrupa Atletizm Federasyonu\'nun takvimine de aldırmayı hedefliyoruz\" diye konruştu. Batman Belediyesi önünde son bulan 21 kilometrelik parkuru, Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot birinci olarak tamamladı. Bazı atletlerin baygınlık geçirdiği zorlu maratonda, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci, Kenyalı Moses Too ise üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği elde etti. İlk üçe giren atletlere Belediye Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törenle ödülleri, Vali Ahmet Deniz tarafından verildi. Maratonun şampiyonu Sen Benale, Batman\'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, \"Zorlu bir maratondu. Kazandığım için mutluyum\" dedi.