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(Görüntülü Haber) Batman'daki öğrenciler okullarda asayiş denetimi yapan polislerle

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-- BATMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde asayiş denetimi yaptı

05 Ekim 2017 15:14

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-- BATMAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde asayiş denetimi yaptı. Polisler, denetim sırasında öğrencileri kırmayarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Batman\'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde asayiş denetimi yaptı. Çok sayıda polis okulların çevresinde öğrencilere kötü alışkanlıklar, uyuşturucu gibi zararlı maddelere karşı broşür dağıttı. Şüpheli durumlarda öğrencilerin 155\'i aramalarını da isteyen güvenlik ekipleri, uygulamayı öğrencilerin okullardan çıkışına kadar sürdürdü. Kenar semtlerde yaklaşık 250 polisle okul önlerinde güvenlik uygulamasını yapılırken, belediye zabıta, Valilik Bilişim şuçları ve gıda hayvancılık ve tarım müdürlüğü ekipleri ise, okullardaki kantin ve çevresindeki bakalları denetledi. Polise yakın ilgili gösteren mahalle çocukları ise, güvenlik amacıyla gelen polis araçlarının içine girerek inceleme yaptı. Okul çevresindeki olumsuzlukları 155 Polis imdat hattına bildirilmesini isteyen güvenlik görevlileri etrafındaki çocuklarla birlikte \'İmdat çığlığı\' attı.

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