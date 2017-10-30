(Görüntülü Haber) Batman'daki futbol maçlarında küfür yok

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Valisi Ahmet Deniz\'in bir yıl önce başlattığı \"Burası Batman burada küfür yok\" kampanyasına destek amacıyla Batman Petrolspor Futbol Takımı, kendi sahasında oynadığı maçlara \"Burası Batman burada küfür yok\" parkatıyla sahaya çıkıyor. Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç, küfüre karşı başlatılan kampanyanın satta taraftarlarca da benimsendiğini söyledi.



Batman\'da 3\'üncü Lig 1\'inci Gurup\'ta mücade eden Batman Petrolspor\'un iç saha maçlarında, \"Burası Batman burda küfür yok\" pankartı ile çıkıyor. Vali Ahmet Deniz\'in 1 yıl önce başlattığı kampanya çerçevesinde maçı izlemeye gelen taraftarlar da, olumsuz saha olayları sonrasında da küfür yerine alkışlı tepki gösteriyor, yada içerisinde küfür olmayan cümlelerle tezehürat yapıyor.



Kampanyayı başlatan Vali Deniz, sporun olduğu yerde küfürün olmaması gerektiğini belirterek, \"Bir defa sporun olduğu yerde kesinlikle küfürün olmaması lazım, şiddetin olmaması gerekir. Bizim örfümüzde, adetemizde küfür yok. Toplumun hiç birinde olmaması gerekir. Biz de bir kampanya başlattık; \'Burası Batman burada küfür yok\' diye. Gerçekten bir yıldır taraftarlarımız bizi bu konuda destekledi. Parnkartlarla, sloganlarla tişörtlerle biz şunu ekliyoruz. Sporun içinde kesinlikle küfür yok, burası Batman, burada küfür yok diyoruz. Spor sahaları bir yenlik havasında geçsin, şölen alanına dönüşsün. Kadınlarımız gelsin, kızlarımız gelsin, ailerlerimiz gelsin. Amacımız, gayemiz budur. Bu şehir güzel bir şehir, sloganlarla bu projeye sahip çıktılar. Bu kampanyayı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki; burası Batman burada küfür yok, hiç bir yerde olmasın. Biz buradan bir ışık yaktık, aynen devam edeceğiz\" dedi.



\"Burası Batman, burada küfür yok\" kampanyasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç, \"Takım olarak iyi durumdayız. Ligin son anına kadar iddialı olacağız. Takımımız, taraftarımız her yönümüzle centilmenlik kurallarına riayet ediyoruz. Türkiye\'nin en centilmen taraftarı ve Fair-Play ödülüne yakın bizim taarftarlarımızdır. Burası Batman, burada küfür yok kampanyası satadımızda da tuttu. Biz bunu sözde veya bir pankart asarak değil, bunun olmaması için büyük çaba gösteriyor ve uguluyoruz\" diye konuştu.