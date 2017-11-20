(Görüntülü Haber) Batman'da yağmur nedeniyle ev çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'nde akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle iki katlı kerpiç evde meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan İbrahim Azrak hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı. Kuzey Irak\'ın Süleymaniye kentinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde zarar gören 6 kişinin yaşadığı Ebubekir Azrak\'a ait evde, bugün saat 22.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 57 yaşındaki İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybederken, enkaz altında kalan Hülya, Ebubekir ve Nazlı Azrak ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, sevkedilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kozluk ve Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Batman Valiliği\'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, \"İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik mahallesinde 19.11.2017 Pazar günü saat 22.00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten 6 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.