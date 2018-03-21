(Görüntülü Haber) Batman'da nevruz kutlaması

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikte nevruz kutlaması yapıldı. Nevruz kutlamaları için Batman\'da vatandaşlar öğle saatlerinde etkinliklerin yapılacağı alana geldi. Otogar bitişiğindeki alanda yapılan nevruz etkinliklerine katılan kadınlar yöresel giysileriyle halay çekti. Etkinliklerin yapıldığı alana gelen bazı vatandaşların ellerinde zeytin dalları taşıdığı görüldü. Kutlamada, HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım da konuşma yaptı. Kutlama, şarkı ve halaylarla sona erdi.