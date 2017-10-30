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(Görüntülü Haber) Batman'da kalp damar cerrahı yaşamına son verdi

    Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Bölge Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1

30 Ekim 2017 16:37

 

 

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, Bölge Devlet Hastanesi\'nde yaklaşık 1.5 yıldır kalp damar cerrahı olarak görev yapan 39 yaşındaki Uzman Dr. Ergin Karakuş, evinde damardan vücuduna ilaç enjekte ederek yaşamına son verdi.

Batman Belge Devlet Hastanesi\'nde kalp ve damar cerrahi uzmanı olarak görev yapan, evli ve 1 kız çocuğu babası Dr. Engin Karakuş, bu sabah yapılması gereken ameliyata gelmeyince görevliler Tılmerç Mahallesi\'ndeki evine gitti. Görevliler, burada Dr. Karakuş\'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Dr. Karakuş\'un damar oyuluyla vücuduna enjekte ittiği ilaçla yaşamına son verdiği belirlendi. Dr. Karakuş\'un cesedi, savcının incelemesinin ardından çalıştığı Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada hastanede çalışan Dr. Karakuş\'un mesai arkadaşlar, gözyaşılarına hakim olamadı.

Eşi ve çocuğunun İzmir\'de olduğu öğrenilen Dr. Ergen Karakuş\'un intihar nedeninin belirlenmesi amacıyla, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

 

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