(Görüntülü Haber) Batman'da futbol sahasında 2 bin öğrenciyle 'Oku' yazdılar

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) -BATMAN Valiliği\'nce düzenlenen \'Batman Okuyor\' projesi kapsamında, Kozluk ilçesinde bulunan futbol sahasında bir araya gelen 2 bin öğrenci, ellerinde kitaplarla \'Oku\' yazısını oluşturdu. Batman Valiliği\'nin bir yıl önce başlattığı \'Batman Okuyor\' kampanyasına destek vermek amacıyla Kozluk İlçesi\'nde 2 bin öğrenci futbol sahasında aynı anda kitap okudu. Kitap okuma programına İlçe Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Veysi Işık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak da katıldı. Futbol sahasında 20 dakikalık kitap okuma etkinliğine konuşan Kaymakam Bilici, \"Kitaba vurgu yapmak amacıyla, Batman Valiliği\'nin başlattığı \'Batman Okuyor\' kampanyasına destek vermek için bir kitap okuma etkinliği yaptık. Yaptığımız etkinlikte halı sahanın zeminine Kuran\'ın ilk emri olan \'Oku\' kelimesini öğrencilerden oluşan bir figürle sembolize ettik. İlçe protokolu olarak öğrencilere katılım sağladık. Hep beraber 20 dakikalık okuma etkinliğini gerçekleştirdik. Toplumun gelişmesi, sağlıklı bireylerin oluşması temelinde okumanın önemli olduğunu vurguluyoruz\" diye konuştu. Kozluk Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ise, kampanya kapsamında ilçede bir yıldır kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, \"Bunu halka anlatmak için böyle bir organizasyona ihtiyaç vardı. Kitap okumanın önemi ile ilgili amacımız farkındalık oluşturduk. Bunu herkesle paylaşmak için böyle bir etkinlik düşündük. 2 bin öğrencimizle \'Oku\' figürünü oluşturduk. Okumanın ve kitabın önemini burada vurgu yapmak için futbol sahasında öğrenciler kitap okudu.\" Kitap okuyan öğrencilerden Merve Baltaş, kampanyanın Kozluk için muhteşem bir etkinlik olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin yapılmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Etkinliğin bitmesi ile kitaplarını havaya fırlatan öğrenciler, jandarma timlerinin görüntü çektiği sırada alçak uçan insansız hava aracınının peşinden koştu.