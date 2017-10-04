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(Görüntülü Haber) Batman'da atölyede patlama: 2'i ağır, 11 yaralı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Organazi Sanayi Bölgesi'nde (OSB) izolasyon malzemeleri üreten bir atölyede meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı

04 Ekim 2017 21:23

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Organazi Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) izolasyon malzemeleri üreten bir atölyede meydana gelen patlamada, 2\'si ağır, 11 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşiri İlçesi\'ne bağlı Örmegözü bölgesinde bulunan Batman Organize Sanayi Bölgesi\'nde izolasyon malzemeleri üreten bir atölyede, bugün saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada yaralanan 2\'si ağır, 11 kişi, ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırak tedaviye alındı.

Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ Rafinerisi\'ne ait itfaiyle ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Patlama ve yangın sırasında bazı araçlar hasar gördü.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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