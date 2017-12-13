(Görüntülü Haber) Batman'da 2 kadın küçük çocukları ile çöplerden plastik ve karton topluyor

Reşat YİĞİZ BATMAN,(DHA)- BATMAN merkez Beşevler Mahallesinde oturan Şahine ve Halime Gezici adlı kadınlar çöplerden topladıkları plastik ve kartonları satarak ailelerini geçindirirken, soğuk havaya rağmen evde bakacak kimse olmadığı için küçük çocuklarınıda çöpten çıkardıkları plastik ve kortonları koydukları el arabısında taşımak zorunda kaldıklarını söylediler. Beşevler Mahalleasinde oturan ve ailelerini geçindirmek için soğuk havalarda bile küçük çocuklarıyla birlikte çöp konteynırlarını eşeleyip topladıkları plastik ve kartonlarla geçimini sağladıklarını söyleyen Şahine ve Halime Gezici, evde bırakacak kimse olmadığından küçük yaştaki çocuklarınıda yanlarında almak zorunda olduklarını söyledi. Şahine Gezici, Eşim engelli, kiradayız. Geçimimizi topladığımız atıklardan sağlıyoruz. Soğuk havalara aldırış etmeden çocuklarımla birlikte ekmek teknesi olarak gördüğümüz çöp kutusu ile konteynırları her gün karıştkırıyoruz dedi. Seyyar satıcıların kullandığı el arabasına çöplerden topladıkları karton ve plastik maddeleri koyan kadınlar bunların yanına da küçük çocuklarını bırakmak zorunda olduklarını da söyledi. Şahine Gezici, Soğuk hava da olsa çocuklarımı el aracına bırakmak zorundayım, evde ona bakacak kimse yok. Çöp kutusu ile konteynırlarda pet şişe, plastik ve karton topluyorum. Günlük 5-10 TL gibi bir yevmiye elimize geçiyor. Bu parayla aldığımız iki ekmekle evin yolun tutuyoruz dedi. Maddi sıkıntılar yüzünden çocuklarını çöplerden topladığı plastik ve kartonlar arasında taşıyan Halime Gezici ise, Evde bir şey yok. Üç çocuk büyütmek zorundayım. Hiç bir şeyimiz yok. Çöp atıkları da olmazsa aç kalacağız dedi.