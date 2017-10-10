(Görüntülü Haber) Batman Belediyesi'nden 2 bin anaokulu öğrencisine kahvaltı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi, kent merkezinde, dezavantajlı mahallelerde bulunan 25 anaokulunda eğitim gören 2 bin 150 öğrenciye hafta içi her gün sabah kahvaltısı vermeye başladı. Miniklerle kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, yıl sonuna kadar bu uygulamanın devam edeceğini söyledi.



Belediye Başkanvekili Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran\'la Beşevler Mahallesi\'nde bulunan Kardelen Anaokulu\'ndaki kahvaltıda, minik öğrencilerle bir araya geldi. Yıl sonuna kadar öğrencilere kahvaltı vermeye devam edeceklerini söyleyen Aksoy, \"Batman Belediyesi olarak 25 anaokulu ve ana sınıflarında eğitim gören ocuklarımıza sabah kahvaltısı vereceğiz. Bu projeden günde yaklaşık 2 bin 150 öğrenci yararlanacak. Projenin maliyeti yaklaşık 1.5 milyon lira. Bu proje ile okul öncesi okula dahil olan çocuklarımızın daha sağlıklı başlamaları temin etmek, hem de okuma öncesi eğitimi teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda katılım ve farkındanlığa katılmak, biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı da okul öncesi eğitime önem veriyor\" diye konuştu.



Belediye Başkanvekili Aksoy, menülerin, belediye bünyesinde yer alan diyetisyenlerin yönergeleriyle Türk Gıda Kodeksi\'ne uygun olarak hazırlandığını belirtti. Aksoy, şöyle devam etti:



\"Hafta boyunca sürecek. Bizler bu tür soyal projelerle, gerek çocuklarımıza, gerek ekonomik olarak dezavantajlı kesimlere ve gerekse eğitim, öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi kamunun kaynaklarını, halkın hizmetine hiç bir kuruşu israf etmeden, onlar için harcamaya devam edeceğiz. Bu projenin maliyeti belediyemizden karşılanmaktadır. Ayrıca bu projeye destek olmak isteyen kişiler, kurumlar olarak belediyemizle irtibata geçerek, bu projenin daha çok okulu, daha çok öğrenciyi kapsaması için katkıda bulunabilirler.\"