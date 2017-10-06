(Görüntülü Haber) Batı Kışla'da 3.5 ay sonra yemin töreni

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası (Batı Kışla), geçen haziran ayında yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle acemi asker alımının kapatılması sonrası geçen 3.5 ayın ardından yemin törenine sahne oldu. 212 kısa dönem erler, 3 haftalık eğitimin ardından yemin etti. Asker zehirlenmeleriyle gündeme gelen, 1 askerin öldüğü, çok sayıda askerin ise zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını Manisa 1\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda, aylar sonra yemin töreni düzenlendi. Geçen haziran ayında yaşanan zehirlenme vakalarının ardından bir süre acemi er alımının durdurulduğu Batı Kışla\'da eğitim alan 212 kısa dönem er, törenle yemin etti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve yemin eden askerlerin aileleri, 3.5 ay sonra düzenlenen törene katıldı. Çocuklarına kavuşmak için gelen aileler, tribünlerde fotoğraf çekti, çocuklarını bulmaya çalıştı. Yemin töreninde temel eğitimlerini tamamlayan 212 asker, yemin metnini okuyarak ant içti. Eğitimlerde başarılı olan 10 acemi askere başarı belgesi, askerliğini Manisa\'da yapan 4 babaya da Vali Hakan Güvençer ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere tarafından katılım belgeleri ve hediyeleri verildi. Törende konuşma yapan Albay Dere, Türk askeri olmanın bir gurur olduğunu belirterek, yemin eden askerlerin yeminine bağlı kalacağına inandığını söyledi. Albay Dere, \"Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak disiplin anlayışından ve bağrından çıktığı yüce Türk Milleti\'nden almaktadır. Bir evladın ne kadar zor yetiştiğini biliyoruz. Anne babalar, içiniz de gönlünüz de rahat olsun. Bizler emanetinizin sadık bekçileri olacağız\" diye konuştu. Albay Güven Dere\'nin konuşmasının ardından askerler; marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Aileler de çocuklarını cep telefonu ve kameralarla görüntüledi. Geçiş töreninin ardından askerler ve aileleri, birbirine kavuştu.