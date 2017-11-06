(Görüntülü Haber) Batan kaçak teknesinin kayıplarından biri daha bulundu

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adasına geçmek isterken, teknelerinin batmasıyla kaybolan kaçaklardan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan ve içinde 25 kişinin bulunduğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde geçen cuma günü sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. 1\'i Yunan, diğer 2\'si Türk karasularında bulunan cenazeler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri, 13 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeliyi kurtarıp, Kilimli Adası\'na götürdü. Bölgede yürütülen arama çalışmalarında, Türk sahil güvenlik ekipleri, dün akşam saatlerinde 2 kişinin daha cansız bedenini buldu. Ayrıca kaçak geçişin organizatörü olduğu gerekçesiyle Yunanistan\'da gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan Türk kaptan, Yunan makamlarınca tutuklandı. Her iki ülke de bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bu sabah Kardak bölgesinde devriye gezen Türk sahil güvenlik botu, 30 yaşlarında bir erkeğin cenazesini buldu. Kaybolan kaçaklardan biri olduğu sanılan cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Kayıp 4 kişi için Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.