(Görüntülü Haber) Batan kaçak teknesinde kaybolan 7 kişi aranıyor -2

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunan adasına geçmek isterken batan, 3 kişinin öldüğü kaçak teknesinde bulunan ve kayıp olan 7 kişinin bulunması için Türk ve Yunan sahil güvenlik ekiplerince deniz ve havadan arama- kurtarma çalışması yapılıyor.







Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan, içinde 25 kişinin bulunuğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarının batı bölgesinde dün sabaha karşı battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. 1\'i Yunan, diğer 2\'si Türk karasularında bulunan cesetler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri 13 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeli\'yi kurtarıp Kilimli Adası\'na götürdü.







ZORLA BİNDİRİLMİŞLER







Kilimli\'de hastanede tedaviye alınan kaçakların ifadelerinden, İstanbul\'da organizatörlerle 20 bin Euro\'ya sailing yat satın almak için anlaştıkları ve Bodrum\'a geldikleri, gece yarısı 2 Türk organizatörün kendilerine eski bir ahşap balıkçı teknesini verdikleri, karşı çıkmalarına rağmen zorla tekneye bindirilerek denize açılmalarının sağlandığı öğrenildi. Kurtarılan 15 kaçağın arasında bulunan ve kaptan olduğu tahmin edilen 34 yaşındaki bir Türk\'ün ise sorgulamasının sürdüğü belirtildi.







ANNESİNİ BEKLİYOR







Kilimli Adasında yayın yapan \'www.kalymnosola.com\' adlı yerel haber sitesi, bugün verdiği haberde, faciadan kurtulan Suriyeli 10 yaşındaki İbrahim Muasala\'nın adaya geldikten hemen sonra sahile giderek annesini beklediğini yazdı. İbrahim Muasala\'nın, \"Tekne kalabalıktı. Zaten bindiğimizde içinde su vardı. Yarım saat gittikten sonra içindeki su çoğaldı, teknede panik yaşandı sonra yan devrilip battı. Batmadan önce annem kendi boynundaki can yeleğini bana takmış, kendisi yeleksiz kalmıştı. Tekne batarken elimden tuttu ama karanlıkta onu kaybettim. Yaklaşık 2 saat suyun üzerinde 4-5 kişi birbirimize tutunarak durduk. Donmaya başlamıştık, bot geldi bizi kurtardı. Şimdi annemin gelmesini bekliyorum\" dediği belirtildi.







Öte yandan Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri, kayıp 7 kişinin bulunması için sabah erken saatlerden itibaren botlarla denizden, helikopterlerle ise havadan arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bir ara Yunan helikopteri Kardak üzerinde bir süre alçak uçuş yaptı. Türk sahil güvenlik botları ise Kardak çevresinde gezindi.







Ayrıca Bodrum\'un Gümüşlük, Yalıkavak ve Turgutreis limanlarından denize açılan her teknenin sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurularak arandığı görüldü.







35 KAÇAK YAKALANDI







Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından, bir balıkçı teknesinde, 35 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.