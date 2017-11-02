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(Görüntülü Haber) Batan gemideki denizci, telefonda arkadaşına geminin su aldığını söylemiş

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinde bulunan arkadaşı ile gece görüştüğünü iddia eden Turgay Meydan, "Saat 03

02 Kasım 2017 00:33

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli kuru yük gemisinde bulunan arkadaşı ile gece görüştüğünü iddia eden Turgay Meydan, \"Saat 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünden su alıyoruz\' dedi. Sonra kesinti oldu\" dedi. Sakarya\'nın Akyazı İlçesi\'nde yaşayan Turgay Meydan, Bursa Gemlik\'ten Karadeniz Ereğli Limanı\'na yük taşıyan ve İstanbul Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli Türk bandıralı kuru yük gemisinde görevli arkadaşıyla telefon görüşmesi yaptığını iddia etti. Arkadaşıyla yaptığı görüşmenin ardından geminin battığını öğrendiğini söyleyen Meydan, \"Nihat ağabey saat 03.05\'te beni aradı. \'Geminin şaft bölümünden su alıyoruz\' dedi. Ardından telefonda bir kesinti oldu. Sabah öğrendim geminin battığını. Sahil Güvenlik ekipleri gereken desteği sürdürüyor. Allah\'tan temenni ediyorum, inşallah sağ salim ailelerine ulaşırlar. İnşallah, Allah\'tan umut kesilmez diyorum\" diye konuştu.

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