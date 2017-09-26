(Görüntülü Haber) Başvuran herkes ev sahibi oldu

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) NİĞDE\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Bahçeli Kasabası\'na TOKİ tarafından yapılan 1\'nci etap konutların kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminde 157 konut sahibi belli oldu. Bahçeli Belediyesi ve TOKİ İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen toplam 170 konut 1\'nci etap kura çekimi, belediye düğün salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. 125 adet 2+1 konut için 108, 32 adet 3+1 konut için 25 kişi başvurdu. Kura töreninde konuşan Bahçeli Belediye Başkanı Zafer Tokgöz, kuraya başvuran herkesin ev sahibi olacağını söyledi. Tokgöz, \"Türkiye genelinde TOKİ kanalıyla büyük bir yapılaşma alt ve orta gelirli guruplar için konut yapılmaktadır. Bu fırsattan bizde kasaba olarak faydalanmak ve yararlanmak istedik. TOKİ\'ye başvurduk arsasını verdik. Müracaat ettik ilk etapta 170 daire vardı. İnsanlarımız biraz çekindi. Bu sayıyı dolduramadık. 157 tanesine müracaat oldu, diğerleri boş kaldı. İkinci etapta da 173 daire var inşallah seneye bu zamana bu dairelerin kuralarını çekeceğiz. Toplam olarak 330 dairelik bir yerleşim yeri meydana gelecek\" dedi. Konuşmanın ardından noter huzurunda başvuranları daireleri belli oldu.