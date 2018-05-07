(Görüntülü Haber) Başsavcı Kızılay'a kan verdi

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Kızılay\'ın kan bağışı kampanyasına adliyede kurulan bağış alanında kan vererek destek verdi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın atrium alanında, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası için stand kuruldu. Başsavcı İrfan Fidan da bazı savcılarla birlikte atriuma inerek kan bağışı kampanyası için kan verdi. Başsavcı Fidan, adliye muhabirlerinin soruları üzerine, Kızılay\'ın 150. kuruluş yıldönümü olduğunu belirterek, \"Geçen yıl olduğu gibi sayın İstanbul Kızılay Şube Başkanımızın da öncülüğünde adliyemizde böyle bir kampanya başlattık. İlerleyen senelerde de devam ettireceğiz inşaallah. Tüm katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum adliye muhabirleri olarak sizlerin de katkıda bulunmanızı istirham ediyorum\" dedi. Başsavcı İrfan Fidan\'a kan vermesinin ardından soda ve bisküvi ikram edildi. Daha sonra Kızılay Denetim Kurulu Başkan yardımcısı ve Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhan Yıldırım tarafından Başsavcı Fidan\'a bir vazo hediye edildi. Kızılay bayraklarıyla süslenen adliyede kan bağışı kampanyası 2 gün sürecek.