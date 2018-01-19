(Görüntülü Haber) Başsavcı Güre: Tek tıp kıyafetler geldi, uygulama için yönetmeliği bekliyoruz (3)

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YILDA 1000 CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI GELİYOR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında savcılığa intikal eden cinsel istismar dosyaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcı vekili

19 Ocak 2018 19:21

YILDA 1000 CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI GELİYOR Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre\'nin 2017 yılını değerlendirdiği basın toplantısında savcılığa intikal eden cinsel istismar dosyaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcı vekili Mesut Pektaş, yılda ortalama bin cinsel istismar dosyasının adliyeye intikal ettiğini söyledi. Başsavcı vekili Pektaş, \"Cinsel istismar ile ilgili yılda yaklaşık bin dosya geliyor. Şu anda 500\'ü görülmeye devam ediyor. Diyarbakır\'da yıllık bin cinsel istismar, taciz, telefon ile taciz dahil, fiziki müdahale olmayan cinsel istismar dosyaları geliyor. Toplam 65 bin soruşturma dosyasının yaklaşık binini cinsel istismar dosyaları oluşturuyor\"dedi.

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