(Görüntülü Haber) Baskın Oran'ın beyin kanaması geçiren üvey oğlu DJ Hasan Köseoğlu yoğun bakımda

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- AKADEMİSYEN, siyasetçi ve yazar Baskın Oran\'ın DJ\'lik yapan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, Bodrum\'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Köseoğlu\'nun beyin kanaması geçirdiği belirlenip, tedaviye alındı. Aynı zamanda müzisyen ve yapımcı da olan DJ Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi, Zeki Müren Caddesi\'ndeki evlerine geçen 22 Ekim Pazar sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken düşüp, başını çarptı. Saat 09.00 sıralarında annesi Feyhan Köseoğlu Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde, tedavisine devam edilen Köseoğlu\'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Baskın Oran, üvey oğlu Hasan Köseoğlu\'nun sağlık durumu hakkında bilgi verip, \"Büyük şok içindeyiz. Sabah eve gelirken ayağı kaymış düşmüş. Çok iyi bir operatör tarafından ameliyat edildi ve şu anda uyutularak ilaç tedavisi yapılıyor. Sabretmek ve beklemek durumundayız\" dedi. Tedavisi süren Köseoğlu, zaman zaman, akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen\'in Bodrum\'da işlettiği eğlence mekanında DJ\'lik yapıyordu.