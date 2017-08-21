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(Görüntülü Haber) Başkentte şüpheli bavul paniği

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA'da Çankaya Belediyesi'nin önündeki otobüs durağına bırakılan şüpheli bavul, paniğe neden oldu

21 Ağustos 2017 14:08

Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA\'da Çankaya Belediyesi\'nin önündeki otobüs durağına bırakılan şüpheli bavul, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan bavul boş çıktı. Sabah saatlerinde, Çankaya Belediyesi\'nin önündeki otobüs durağına bırakılan bavul, yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle bavulu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ziya Gökalp Caddesi\'ni trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bavulun etrafına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevredekileri de bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Patlamanın etkisiyle parçalanan bavul boş çıktı.

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