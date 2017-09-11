(Görüntülü Haber) Başkentte otobüs TIR'a çarptı: 3 ölü

Mustafa TURAPOĞLU-Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Gölbaşı\'nın Konya yolu Vilayetler Evi Kavşağı\'nda meydana geldi. Mardin\'den Ankara\'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Feci kaza ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada feci biçimde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.