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(Görüntülü Haber) Başkentte 'kız kaçırma' kavgası: 1 yaralı, 5 gözaltı

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)- ANKARA'da iki aile arasında 'kız kaçırma' olayı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 15:45

Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da iki aile arasında \'kız kaçırma\' olayı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi\'ndeki Pozantı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kızının kaçırılıp sokak üzerindeki bir apartmanda alıkonulduğu öne süren aile, kızlarını almak için eve geldi. Bu sırada iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde iki ailenin fertlerini birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgada bir kişi koltuk altından bıçaklanarak yaralandı. Kavganın devam etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi takviye gönderildi, mahalle sakinleri ise büyük panik yaşadı. Polis kavgayı güçlükle önleyebildi. Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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