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(Görüntülü Haber) Başkentte inşaatta göçük: 2 işçi yaralı

Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde bir inşaata yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı

01 Aralık 2017 22:16

Muhammet BAYRAM-Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde bir inşaata yaşanan göçükte 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Keçiören Günsazak Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşaatta devam eden çalışmalar sırasında, inşaatın istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu işçilerden 54 yaşındaki İrfan Çağlar ve akrabası olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Yakuğ Çağlar enkaz altında kaldı. Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer işçiler enkaz altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yapılan çalışma sonrası 2 işçi enkaz altından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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