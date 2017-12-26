(Görüntülü Haber) Başkanı Aktaş: Merinos AKKM'de yöresel günler yapılmayacak

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nde (AKKM) 2018 yılından itibaren derneklerin yöresel günleri için ilgili bölümleri kullandırmayacaklarını belirterek, \"Dünyanın önemli fuarlarında tanıtım yapıyoruz. Bursa\'nın ve Atatürk Kongre Kültür Merkezi\'nin tanıtım atağına ihtiyacı var. Bu işin tanıtımına para harcayacağız. Profosyonellerle işbirliği yapacağız\" dedi. Merinos AKKM\'nin 2018 Lansmanı\'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla buluştu. 150 milyon dolar harcanarak kongre kültür merkezinin 2010 yılında açıldığını kaydeden Başkan Aktaş, \"Yıllık ortalama 339 kurum, 777 etkinlik yaptı. 564 bin ortalama katılımcı sayısı var. Tesis doluluk oranı yüzde 82. Uzun soluklu süreçte burayı ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Bence Bursa\'nın en önemli projelerinden birisi. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Kentin tüm turizm dinamiklerine görevler düşüyor. Kenti her ortamda tanıtma ve pazarlama gibi bir sorumlulukları var. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, imkânlarımızı seferber edeceğiz\" diye konuştu. \'FORMATA UYGUN DEĞİL\' Kültür merkezinde daha önce birçok derneğin yöresel günlerinin, aktivitelerinin yapıldığını kaydeden Aktaş, gelecek yıldan itibaren Merinos AKKM\'de ilgili bölümlerin bu tarz etkinliklere açılmayacağını duyurdu. Başkan Alinur Aktaş, şunları kaydetti: \"Formata uygun değil. Kültür mozaiğinin böyle bir mekâna ihtiyacı var. Yine onlarla bir araya gelip çalışma yapıyoruz. Farklı alanda farklı format üretmek zorundayız. Onların bu manada ihtiyaçlarına cevap verecek çalışma yapıyoruz. Bu alanın bu işle alakalı uygun olmadığını düşünüyoruz. Osmangazi ve Orhangazi salonunda etkinliğini yapmak gibi istek, ihtiyaç, öncelik var. Herkesin bunu değerlendirmesi lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin tek salonları burası değil; Tayyare Kültür Merkezi, İncirli, Emir Buhari, İbrahim Paşa, Beyazıtpaşa gibi kültür merkezlerimiz var. Merinos\'u üst düzey programlarla buranın fomatına uygun programları öncelikleyeceğiz. Kamu yararı gözeteceğiz. Programın içeriğini inceleyerek hareket etmekte fayda var. Siyasi partiler kullanıyor. CHP kongresi var. Ayrımcılık söz konusu değil, program içeriği bizim tanımlanmış konularımıza aykırı olmasın.\" \'BURSA\'NIN HAK ETTİĞİ PAYI ALMASINI İSTİYORUZ\' \"Dünyanın önde gelen fuarlarında stant açarak Bursa\'yı da tanıtmaya çalışıyoruz çünkü Bursa\'mızın da Merinos AKKM\'nin de ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var diye düşünüyorum\" ifadelerini kullanan Başkan Aktaş, şöyle dedi: \"Yeni bir vizyon ile karşınızdayız. Bu işe tanıtımına para harcayacağız, profosyonellerle işbirliği yapacağız. 2018 yılında 11 tane fuar anlaşmamız var. Bursa\'nın fuar sektöründen hak ettiği payı almasını istiyoruz. Türkiye\'de 400 tane fuar yapılmış. Bursa\'da sadece 13 tane olmuş. Antalya\'nın bile yarısında kalmışız. Türkiye\'nin 2\'nci büyük ihracat ve ticaret şehrini konuşuyoruz. Bu rakamları üst seviyeye çekmemiz gerekiyor.\" \'DUYGUSAL DAVRANAMAYIZ\' Belediye hizmetlerinde özelleştirme taraftarı olduğunu da dile getiren Aktaş, \"Sabah 8 akşam 5 mantığıyla idare edilmiyor bazı şeyler. Bizim ekibimizi geliştirerek mevcut ekiple yürümek durumu var. Belediye yönetiminin koyacağı irade önemli. Benim kimseye zulmetmek, kötülük etmek, kimsenin örf adet geleneklerine kastetmek gibi niyetim yok. Duygusal davranamayız. Bizim bu manada profosyonellerle buluşmamız lazım. Zaman içinde böyle bir dönüşüm gerçekleşebilir\" açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş son olarak, \"Bu güzel mekânın oluşmasına emeği olan tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum ama Bursa\'nın mevcut nufus ve potansiyeli düşünüldüğünüde daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. El birliği ile inşallah daha güzel aktivitelerde beraber olmayı diliyorum\" dedi.