(Görüntülü Haber) Başkan Vural, yol çalışmasına katıldı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Organize Sanayi Bölgesi\'ni çevre yoluna bağlayacak yol çalışmasını yönetti.Belediye Başkanı Kemal Vural, alt yapı ve iç yol çalışması tamamlanan 857 dönüm alana kurulan 73 parselli OSB\'nin çevre yoluna bağlantısını sağlayacak olan 1700 metrelik yol çalışmasını başlattı. Çalışmayı bizzat yöneten Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçemizin uzun yıllar hayali olan OSB\'nin alt yapısı ve iç yolları bitti. Çevre yoluna bağlayan ana yol bağlantımızı da başlattık\' dedi.