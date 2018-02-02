(Görüntülü Haber) Başkan Şahin, uyuşturucuyla mücadele için sahaya indi

Mustafa KANLI-GAZİANTE (DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \'Madde Bağımlılığı ile Mücadele\' projesi kapsamında sahaya inip vatandaşlarla bir araya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koordinesinde; Yeşilay, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle madde kullanımının önüne geçmek için \'Madde Bağımlılığı ile Mücadele\' projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı, İncilipınar Mahallesindeki sosyal tesiste yapıldı. Tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje ortağı kurumların temsilcileri katıldı. Burada mahalle sakinlerine seslenerek madde kullanımının önüne geçilebileceğini ifade eden Şahin, Bizim bugün bu mahallelere gelmemizin sebebi, madde bağımlılığı projesindeki en önemli şey koruyucu ve önleyici tedbirin alınması, yani ailelerin, çocukların bilinçlendirilmesi, güvenli mahalle, güvenli okul. Bu konuda ailelerimizin yapması ve yapmaması gerekenleri anlatıyoruz. Ekibimizle ailelere sosyal tesislerimizde çocuklarıyla alakalı nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Madde bağımlılığında ilk 2 yıl çok önemli. İlk iki yılda bağımlılık durumu fark edilmezse, geri dönüşümü de o kadar zor oluyor. Ailelere çocuklarımızın okuldaki başarıları, arkadaş çevresi, çocukların öfke durumlarında nelerin yapılması hakkında ailelere bilgi vererek bilinçlendirilmesini sağlıyoruz. Böyle bir durumda nereye başvurulması gerektiğini aktarıyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığının 191 hattı ile anne ve babanın ilk yapması gerekenleri anlatıyoruz. Günün sonunda her şey aileden başlıyor. Biz de bu nedenle mahallelerimizde bir sohbet ortamında anne babaları bilgilendiriyoruz. Ekibimizle birlikte bütün risk taşıyan mahalleri belirleyerek tüm şehirde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz şehrimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir olmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Şahin\'in konuşmasının ardından mahalle sakinlerine uyuşturucunun zararları ve kullanımının önlenmesine yönelik bilgi verildi.