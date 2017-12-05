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(Görüntülü Haber) Başkan Kocadon engellilerle buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi

05 Aralık 2017 23:43

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Azka Otel\'de yemek verildi. Geceye, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Ünal, Milli Eğitim Bodrum Şube Müdürü Eyüp Demirci, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu, İsmail Altındağ ve Kemal Orman, ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Gecede konuşan Başkan Kocadon, \"Hepimiz evlatlarımızla beraber büyüyoruz. Ben de neredeyse 19 yıldır onlarla beraber, her gün biraz daha büyüyorum. Çoğalarak, sevgiyle, hoşgörüyle büyüyoruz. Hatta, belediyemizin son çalışmalarında, artık ailelerin de kafasındaki ‘Acaba bizden sonra ne olacak?\' sorusunu yok ederek büyüyoruz. Yakında hep beraber çok güzel bir temel atacağız, işte bu ailelerin kafasındaki soru işaretlerini yok etmek için. Bunun yanında hepiniz biliyorsunuz, gerçek sevgiyi sizlerle yaşıyorum. O kadar saf, güzel duygularla içinizdeki sevgiyi bana yansıtıyorsunuz ki, gerçekten çok mutlu oluyorum. Büyüyen o çocuklarımızın tek başına dolmuşta gitmelerini, spor sahalarında maç izlemelerini, hatta birçok kafede çalıştıklarını dahi zaman zaman görüyorum. Dolayısıyla verdiğimiz emeklerin hiçbirinin, siz değerli eğitimcilerimizle beraber, yabana gitmediğini görüyoruz. Kısacası sevgi engel tanımıyor, arkadaşlar\" dedi.

Başkan Kocadon, geceye katılan engelli vatandaşlarla birlikte Bodrum\'un yerel sanatçısı Aykoç ve grubunun hareketli şarkılarıyla dans ederek eğlendi. 

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