(Görüntülü Haber) Başkan Kafaoğlu'ndan Bank Asya açıklaması

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok\'un kendisi hakkında Bank Asya\'dan kredi çektiği yolundaki açıklamasına yanıt verdi. 2012\'de Bank Asya\'dan kredi çektiğini kaydeden Kafaoğlu, genel merkezi konu hakkında bilgilendirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği 6 büyükşehir belediye başkanından biri olan Edip Uğur\'un hem AK Parti\'den hem belediye başkanlığından ayrılmasının ardından yerine seçilen Zekai Kafaoğlu hakkında, Balıkesir Belediyesi eski Başkanı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok açıklama yaptı. Ok, Kafaoğlu\'nun Bank Asya\'dan kredi çektiğini, geçen haziran ayının 14\'ünde ise bankayla ilişkisinin bittiğini kaydetti.



Merkez ilçelerden Altıeylül Belediyesi\'nin düzenlediği yöresel lezzetler festivalinde konuyla ilgili görüşü sorulan Kafaoğlu, Bank Asya\'dan 2012\'de 39 bin lira kredi çektiğini belirtti. Kafaoğlu, \"Benim çarşı merkezinde diş polikliniğim vardı, 3 katlıydı. 4. katı bir vatandaş tarafından ipotek verilerek Bank Asya\'dan kredi çekilmiş. Daha sonra krediyi ödeyemediği için binanın 4. katı Bank Asya\'ya geçmiş. Daha sonra Bank Asya burayı satışa çıkardı. Tabii ki ağız ve diş sağlığı polikliniğim 24 saat gece ve gündüz açık olduğu için 4. kata bir başkası gelmesin, yabancı biri olmasın diye orayı biz 2012 yılında satın aldık. Bu gizli saklı bir şey değil. Neticede de Bank Asya bunu kredilendirmiştir. Toplam miktarı da 39 bin liralık bir alışveriştir. Bu binanın 4. katının satışı ile ilgili bir işlemdir bu. Gizli saklı değil, bunu herkes biliyor. Genel merkezimize de bu konuyla ilgili bilgi vermiştim. Tamamen o günkü şartlarda olan bir şey. 17-25 Aralık\'tan önce aldığım bir yer\" dedi.