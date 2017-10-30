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(Görüntülü Haber) Başkan Günaydın, İlkan ile düet yaptı

ISPARTA, (DHA) ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte konser veren Ahmet Selçuk İlkan ile düet yaptı

30 Ekim 2017 15:57

ISPARTA, (DHA) ISPARTA Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte konser veren Ahmet Selçuk İlkan ile düet yaptı.  Isparta Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakkapı Meydanı\'nda fener alayı, ardından da konser etkinliği düzenledi. Konserde Ahmet Selçuk İlkan ve Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.  Konserin ardından sanatçılarla bir kafeye giden Başkan Günaydın, burada Ahmet Selçuk İlkan ile sahneye çıktı. Başkan Günaydın ve Ahmet Selçuk İlkan, Zeki Müren\'in \'Sevemez Kimse Seni\' adlı şarkısını söyledi.

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