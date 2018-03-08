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Spor

(Görüntülü Haber) Başkan Fikret Orman, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını takip etti

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Gençlerbirliği ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti

08 Mart 2018 16:42

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Gençlerbirliği ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Başkan Fikret Orman\'ın da izlediği sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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