(Görüntülü Haber) Başkan Canpolat: İYİ Parti ve HDP kırmızı çizgimizdir

ERZURUM, (DHA)- OSMANLI Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, \"Sayın Meral Akşener\'in Asena kitabının sergisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Osmanlı Ocaklarını yine hedef alıyorlar. HDP ve İYİ Parti bizim kırmızı çizgimizdir\" dedi. Erzurum Osmanlı Ocakları İl temsilciliğinde konuşan Genel Başkan Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları\'nın yurdun her ilinde, ilçesinde hatta dünyanın her tarafında yeniden adaleti, kardeşliği, hoşgörüyü yaşamak ve yaşatmak için kurulan devasa bir teşkilat olduğunu söyledi. Başkan Canpolat, \"Bu teşkilatı yer yer basında hedef alan bazı gruplar var. Bugün de bizi Aydınlık gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar ve Yeni Çağ\'da, Sayın Akşener\'in Asena kitabının sergisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Osmanlı Ocaklarını hedef alıyorlar. Şunu söylemek isterim bizde bütün siyasi partiler eşit mesafededir. Biz tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Biz bağımsız bir sivil toplum kurumuyuz. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık makamını, ülkemizin kurumlarını çok sevmekteyiz. Osmanlı Ocaklarını karalayan Osmanlı ocaklarına iftira atan bugünkü yazısıyla anlaşılıyor ki Meral Akşener\'in İYİ Partisi hakkında basın açıklaması yapıyoruz. Bizim için bütün sivil toplum kuruluşları nasıl birse siyasi partilerde bir\" dedi. “FETÖ İLE İLİŞKİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMEDİLER” HDP’yi, PKK terör örgütü ile ilişkisine çeki düzen vermediği sürece kırmızı çizgileri olarak ilan ettiklerini belirten Canpolat, “Bugün FETÖ terör örgütüyle basında görüyoruz duyuyoruz. İYİ Partinin genel başkanı ve onun çalışma arkadaşlarının Osmanlı Ocaklarını hedef almasının nedeni bizim Fethullah Gülen hakkında yapmış olduğumuz bir basın açıklamasından dolayı gerçekleşiyor. Bizim diğer çizgimizde İYİ partidir. Çünkü o da FETÖ terör örgütüyle ilişkilerine çeki düzen vermemiştir. Bizim için HDP ve İYİ Parti kırmızı çizgimizdir. Bu iki partinin haricindeki tüm siyasi partilerle beraber biz vatanımıza bayrağımıza ölümüne sahip çıkacağız\" diye konuştu.