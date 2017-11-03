(Görüntülü Haber) Başkan Akpınar'dan hem özür hem destek

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA) - İZMİR\'de, sokakta yaptığı pandomim gösterisinden sonra zabıtanın 82 TL ceza yazdığı, 5 yıl sonra da cezayı ödemediği için hakkında haciz uygulaması başlatılan sanatçı İlker Kılıçer\'e, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar\'dan destek geldi. Kılıçer\'i makamında kabul eden Akpınar, kendisinden önce yazılmış olsa da ceza nedeniyle Kılıçer\'den özür diledi. Bu tür gösteriler için belli alanlar belirleyeceklerini söyleyen Başkan Akpınar, buralarda herkesin özgürce sanatını yapabileceğini belirtti. Karşıyaka Çarşısı\'nda \'sözsüz oyun\' olarak bilinen pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer\'e, bu sırada müzik setinden çaldığı müzikle gürültü yapıp, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle zabıta görevlileri, Kabahatlar Kanunu kapsamında 2012 yılının Nisan ayında 82 TL para cezası uyguladı. Kılıçer, sanatına yapılmış saygısızlık olarak değerlendirdiği para cezasını ödemedi. Aradan geçen 5 yıl sonunda, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Cevat Durak zamanında yazılan cezayı ödemediği gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kılıçer hakkında haciz işlemi başlattı. CEZAYI ÖDEDİ, MAKAMINDA AĞIRLADI Konunun gündeme gelmesiyle olaydan haberdar olan Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar, önce para cezasını kendi cebinden ödedi ardından sanatçı Kılıçer\'i makamında kabul etti. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyleyen Akpınar, kendisinden önce yazılan ceza nedeniyle Kılıçer\'den özür diledi. Akpınar, \"Bu tür sanatlar için belli alanlar, belirleyeceğiz. Zaten bu alanlar, vardı. Bunları daha da geliştireceğiz. Sanatlarını icra etmek isteyenler, burada özgürce bunu yapacaklar. Belediye ve şahsım olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğim\" dedi. Akpınar, ayrıca belediyenin organizasyonlarında Kılıçer\'in de görev alıp, sanatını çocuklara daha iyi göstermesini istedi. İlker Kılıçer ise cezayı, sanatına saygısızlık yapıldığı için ödemediğini; ancak konunun gündeme gelmesinden sonra Başkan Akpınar\'ın arayıp, kendisine destek olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kılıçer, artık gönül rahatlığıyla Karşıyaka\'da sokak gösterilerini yapabileceğini söyledi.