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(Görüntülü Haber) Başkale’ye kış erken geldi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN’ın Başkale İlçesi'nde bir haftadan bu yana etkili olan yağmur ve soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı

05 Ekim 2017 15:08

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)- VAN’ın Başkale İlçesi\'nde bir haftadan bu yana etkili olan yağmur ve soğuk hava, bugün yerini kar yağışına bıraktı. Van\'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale İlçesi\'ne bu sabah saatlerinde yılın ilk karı yağdı. İlçede 1 haftadan bu yana etkili olan soğuk hava ve yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe sakinleri bu yıl kar yağışının erken görüldüğünü, henüz yapraklarını dökmeyen ağaçların bu nedenle zarar gördüğünü ve çetin gececek bir kış beklediklerini söyledi. Hava sıcaklığının aniden düşmesi ile birlikte yüksek kesimler de beyaza büründü. Aralıklarla yağan kar ve esen rüzgarın etkisiyle yollarda ise yer yer buzlanmalar meydana geldi.

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